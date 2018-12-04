ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшую без вести пенсионерку

Неделю назад 80-летняя женщина вышла из дома в Петрозаводске и пропала, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".

В группе сообщается, что Нина Г. 26 ноября в районе 13.00-14.00 вышла из дома по ул. Фрунзе, направилась в гости к родственнице в Соломенное и пропала.

Женщине 80 лет. Невысокого роста, плотного телосложения, волосы седые.

Была одета в зеленое пальто, розовую мохеровую шапку, черные полусапожки, цветной платок.

Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении, сообщать об этом по телефону: 8-911-401-83-56, (8142)755-000 или 02 (с мобильного – 102).