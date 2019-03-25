ФОТО: Поселок Надвоицы в Карелии утопает в мусоре

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Жители поселка Надвоицы в Карелии планируют обращаться в прокуратуру и в органы власти с требованием убрать горы мусора с улиц населенного пункта.
Жители Надвоиц возмущены состоянием мест сбора бытовых отходов на улицах населенного пункта. Они заявляют, что коммунальщики не вывозят из поселка мусор, поэтому некоторые помойки завалены отбросами.
Местные жители опубликовали подтверждающие их позицию снимки в паблике "Подслушано в Надвоицах" в соцсети "Вконтакте".
Люди планируют подавать жалобы в электронную приемную прокуратуры республики, в единую интернет-приемную органов исполнительной власти Карелии и намерены обратиться на сайт РосЖКХ.
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