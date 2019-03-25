Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 25 Марта 2019
фото: "Подслушано в Надвоицах" (Вконтакте).

ФОТО: Поселок Надвоицы в Карелии утопает в мусоре

Загрузка...

Жители поселка Надвоицы в Карелии планируют обращаться в прокуратуру и в органы власти с требованием убрать горы мусора с улиц населенного пункта.

Жители Надвоиц возмущены состоянием мест сбора бытовых отходов на улицах населенного пункта. Они заявляют, что коммунальщики не вывозят из поселка мусор, поэтому некоторые помойки завалены отбросами.

Местные жители опубликовали подтверждающие их позицию снимки в паблике "Подслушано в Надвоицах" в соцсети "Вконтакте".

Люди планируют подавать жалобы в электронную приемную прокуратуры республики, в единую интернет-приемную органов исполнительной власти Карелии и намерены обратиться на сайт РосЖКХ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

22.03.2019 16:22
Капитал
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
Компания МегаФон отчиталась о результатах работы за прошлый год.
"Ну, вы, ребята, даете!" 8
22.03.2019 12:33
"Под ответственность попадают все" 5
20.03.2019 16:21
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 4
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 12
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»