ФОТО и ВИДЕО: Посмотрите, как ремонтируют Дом офицеров в Петрозаводске – необычные кадры
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В распоряжении редакции "Столицы на Онего" оказались фото ремонта Дома офицеров с необычного ракурса.
Сегодня в Петрозаводске проводится ремонт Дома офицеров, который, по информации специалистов, планируется завершить к осени. В реставрацию объекта вложено около 90 млн рублей.
"После завершения ремонта там планируется разместить республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи, а также управление автомобильных дорог Карелии. Других планов нет", - сообщил Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин.
Ранее сообщалось, что в Карелии представители РПЦ заявили, что здание нынешнего Дома офицеров век назад было изъято у церкви, и по закону должно быть возвращено обратно.
Фото: Елена Трукшанина / "Столица на Онего"
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