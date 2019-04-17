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Новости. Общество
14:40, 17 Апреля 2019
фото: @ Елена Трукшанина / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Посмотрите, как ремонтируют Дом офицеров в Петрозаводске – необычные кадры

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В распоряжении редакции "Столицы на Онего" оказались фото ремонта Дома офицеров с необычного ракурса.

Сегодня в Петрозаводске проводится ремонт Дома офицеров, который, по информации специалистов, планируется завершить к осени. В реставрацию объекта вложено около 90 млн рублей.

"После завершения ремонта там планируется разместить республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи, а также управление автомобильных дорог Карелии. Других планов нет", - сообщил Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин.

Ранее сообщалось, что в Карелии представители РПЦ заявили, что здание нынешнего Дома офицеров век назад было изъято у церкви, и по закону должно быть возвращено обратно.

Фото: Елена Трукшанина / "Столица на Онего"

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Комментарии

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zanoza
2019-04-17 15:11:32
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