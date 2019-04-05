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Новости. Общество
10:36, 05 Апреля 2019
фото: @ Сергей Никитин / gazeta-licey.ru

Власти Карелии не планируют отдавать Дом офицеров в Петрозаводске РПЦ

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В правительстве республики прокомментировали инициативу РПЦ вернуть в собственность карельской митрополии Дом офицеров в Петрозаводске.

Об этом "Столице на Онего" сообщил министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.

"В настоящее время идет ремонт здания Дома офицеров. После завершения ремонта там планируется разместить республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи, а также управление автомобильных дорог Карелии. Других планов нет", - прокомментировал инициативу РПЦ Сергей Щебекин.

Ранее представители РПЦ заявили, что здание нынешнего Дома офицеров век назад было изъято у церкви, и по закону должно быть возвращено обратно. Представители карельской митрополии заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске.

РПЦ со ссылкой на федеральный закон №327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" планирует вернуть здание бывшего архиерейского дома.

Как сообщалось, в последний день 1991 года, когда в Кремле уже спустили советский флаг, президент России Борис Ельцин подписал распоряжение "О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы". Документ касался всего лишь одного объекта недвижимости – дома и строений по улице Рылеева в Москве, где располагался бывший Совет по делам религий при Кабинете министров СССР, но этот акт стал началом кампании по реституции церковного имущества, дошедшей в стране почти до абсурда.

Справедливости ради, замечу, что бывший гарнизонный Дом офицеров, где сейчас полным ходом идет капитальный ремонт, очень сильно отличается от архиерейского дома, возведенного в 1915 году. Нынешний архитектурный облик здание обрело в середине прошлого столетия – тогда у него появились узнаваемая колоннада, рельеф с Орденом Победы на фронтоне и третий этаж, и именно в этом виде памятник сталинского неоклассицизма оказался включен в 2017 году в список выявленных объектов культурного наследия.

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Комментарии

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кир
2019-04-05 11:10:49
Москва, теперь преклоняющаяся перед РПЦ, не дала добро. В столичных головах сомнения бродят. Ни на одну партию опереться нельзя. Остается только испытанная временем Русская православная церковь. Но уже просвещенный 21 век на дворе и московские не знают, что делать. :)
Д.Ю
2019-04-05 11:06:29
Тем временем:
Власти Барнаула завершили передачу планетария в пользу РПЦ

https://tayga.info/145839

P.S. Наши в этом плане пока молодцы.
zanoza
2019-04-05 10:59:40
Время покажет. Я не очень то доверяю обещаниям чиновников.
Беня
2019-04-05 10:43:25
не отдадут - и слава яйцам. Этот античный сарай начал надоедать :)
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