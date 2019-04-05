Власти Карелии не планируют отдавать Дом офицеров в Петрозаводске РПЦ

В правительстве республики прокомментировали инициативу РПЦ вернуть в собственность карельской митрополии Дом офицеров в Петрозаводске.

Об этом "Столице на Онего" сообщил министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.

"В настоящее время идет ремонт здания Дома офицеров. После завершения ремонта там планируется разместить республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи, а также управление автомобильных дорог Карелии. Других планов нет", - прокомментировал инициативу РПЦ Сергей Щебекин.

Ранее представители РПЦ заявили, что здание нынешнего Дома офицеров век назад было изъято у церкви, и по закону должно быть возвращено обратно. Представители карельской митрополии заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске.

РПЦ со ссылкой на федеральный закон №327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" планирует вернуть здание бывшего архиерейского дома.

Как сообщалось, в последний день 1991 года, когда в Кремле уже спустили советский флаг, президент России Борис Ельцин подписал распоряжение "О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы". Документ касался всего лишь одного объекта недвижимости – дома и строений по улице Рылеева в Москве, где располагался бывший Совет по делам религий при Кабинете министров СССР, но этот акт стал началом кампании по реституции церковного имущества, дошедшей в стране почти до абсурда.

Справедливости ради, замечу, что бывший гарнизонный Дом офицеров, где сейчас полным ходом идет капитальный ремонт, очень сильно отличается от архиерейского дома, возведенного в 1915 году. Нынешний архитектурный облик здание обрело в середине прошлого столетия – тогда у него появились узнаваемая колоннада, рельеф с Орденом Победы на фронтоне и третий этаж, и именно в этом виде памятник сталинского неоклассицизма оказался включен в 2017 году в список выявленных объектов культурного наследия.