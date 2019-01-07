ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске

Автомобилисты Карелии заметили рост цен на топливо в начале 2019 года.

Автомобилисты сообщают о том, что цены на бензин пошли в рост. Корреспондент "Столицы на Онего" зафиксировал расценки на топливо в городе.

Ранее сообщалось, что с начала января бензин может подорожать из-за роста ставки НДС, однако рост цены вряд ли будет значительным, заявлял президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.