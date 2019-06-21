Подписаться
Новости. Общество
15:40, 21 Июня 2019
фото: УФССП Карелии

ФОТО: Приставы Карелии всем составом посетили церковь

Загрузка...

В пятницу, 21 июня, в день памяти великомученика Феодора Стратилата, небесного покровителя судебных приставов, в соборе Александра Невского состоялся молебен с участием личного состава УФССП Карелии во главе с и.о. руководителя Олегом Гончаровым, сообщается на сайте ведоиства.

Праздничный молебен в храме совершил настоятель Кафедрального собора Александра Невского протоиерей Иоанн (Тереняк). Отец Иоанн перед молебном кратко рассказал сотрудникам службы историю святого покровителя.
После богослужения отец Иоанн поздравил сотрудников УФССП с днём небесного покровителя ведомства и отметил, что молитва к Господу очень важна в духовном развитии человека. По словам священника, благодаря ей всё в нашей жизни устраивается должным образом.

Также отец Иоанн пожелал, чтобы у каждого в жизни произошла встреча с Богом и мы всегда его узнавали. По окончании службы каждому была вручена в дар икона с ликом святого покровителя Феодора Стратилата.


УФССП РК

И.о. главного судебного пристава Олег Гончаров поблагодарил отца Иоанна за молебен, при этом отметив, что без веры в Бога трудно нести службу, которая подчас требует от судебных приставов полной отдачи собственных сил.


УФССП РК

"Но, прежде всего, человек должен искренне верить в то, что он делает правое дело, прилагая максимум усилий, честно, справедливо и человечно, должен жить, воплощая христианские идеалы, подражая святым. Полагаю, что в этом случае помощь небесного заступника станет значимым подспорьем в работе каждого сотрудника службы судебных приставов", - сказал Олег Гончаров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Lana
2019-06-21 17:30:13
Честно, Справедливо и Человечно! Это всех касается, не только приставов.
тетка
2019-06-21 17:22:15
Видимо, прихожан становится все меньше. Теперь госслужащие коллективами будут церковь поддерживать.
кир
2019-06-21 17:12:27
Набожными вдруг стали? Не верю.
елпидифор
2019-06-21 16:37:59
Хорошо, что у нас президент не мусульманин...
User
2019-06-21 16:10:23
Замаливали грехи "Невского Пассажа" в соборе "Александра Невского"? Как символично!
Сандари
2019-06-21 16:01:18
не отмолите!!!
тихоня
2019-06-21 15:58:02
И это все приставы ? Маловатенько будет .
Саныч
2019-06-21 15:56:04
гыгыгы)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
14.06.2019, 10:23
В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
17.06.2019, 13:37
Жертвы приватизации

Аналитика

Сегодня 15:02
Капитал
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 7
20.06.2019 16:22
Что не так с делом фермера Шалак? 4
20.06.2019 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Жертвы приватизации 10
17.06.2019 13:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе…
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
16.06.2019 17:58
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»