ФОТО: Приставы Карелии всем составом посетили церковь

В пятницу, 21 июня, в день памяти великомученика Феодора Стратилата, небесного покровителя судебных приставов, в соборе Александра Невского состоялся молебен с участием личного состава УФССП Карелии во главе с и.о. руководителя Олегом Гончаровым, сообщается на сайте ведоиства.

Праздничный молебен в храме совершил настоятель Кафедрального собора Александра Невского протоиерей Иоанн (Тереняк). Отец Иоанн перед молебном кратко рассказал сотрудникам службы историю святого покровителя.

После богослужения отец Иоанн поздравил сотрудников УФССП с днём небесного покровителя ведомства и отметил, что молитва к Господу очень важна в духовном развитии человека. По словам священника, благодаря ей всё в нашей жизни устраивается должным образом.

Также отец Иоанн пожелал, чтобы у каждого в жизни произошла встреча с Богом и мы всегда его узнавали. По окончании службы каждому была вручена в дар икона с ликом святого покровителя Феодора Стратилата.



УФССП РК

И.о. главного судебного пристава Олег Гончаров поблагодарил отца Иоанна за молебен, при этом отметив, что без веры в Бога трудно нести службу, которая подчас требует от судебных приставов полной отдачи собственных сил.



УФССП РК

"Но, прежде всего, человек должен искренне верить в то, что он делает правое дело, прилагая максимум усилий, честно, справедливо и человечно, должен жить, воплощая христианские идеалы, подражая святым. Полагаю, что в этом случае помощь небесного заступника станет значимым подспорьем в работе каждого сотрудника службы судебных приставов", - сказал Олег Гончаров.