ФОТО: Рабочие случайно подожгли крышу дома ветеранов в Петрозаводске

На Кукковке рабочие случайно подожгли крышу дома-интерната для ветеранов.

Рабочие ремонтировали кровлю здания, когда загорелся рубероид, которым латали крышу.

Ремонтники самостоятельно потушили возгорание с помощью пожарного гидранта.

Напомним, в марте 2009 года в доме ветеранов произошел пожар, в котором один человек погиб. При тушении были эвакуированы 159 человек, в том числе 16 человек пришлось выводить из зоны задымления с применением дыхательных масок.