ФОТО: Ребенок пострадал при столкновении легковушки и автобуса в Сегеже

В Карелии в ДТП с участием двух автомобилей пострадал пятилетний ребенок.

Шестого апреля в 14:20 в Сегеже 30-летний водитель автомобиля Шевроле Ланос не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автобус ПАЗ, сообщает Госавтоинспекция республики.

ДТП произошло на ул. Северная при подъезде к ул. Гористой.

В результате столкновения травмы получил 5-летний пассажир автомобиля Шевроле Ланос, который перевозился в автомобиле без детского удерживающего устройства. Ребенку была оказана медицинская помощь.