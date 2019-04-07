ФОТО: Ребенок пострадал при столкновении легковушки и автобуса в Сегеже

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В Карелии в ДТП с участием двух автомобилей пострадал пятилетний ребенок.
Шестого апреля в 14:20 в Сегеже 30-летний водитель автомобиля Шевроле Ланос не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автобус ПАЗ, сообщает Госавтоинспекция республики.
ДТП произошло на ул. Северная при подъезде к ул. Гористой.
В результате столкновения травмы получил 5-летний пассажир автомобиля Шевроле Ланос, который перевозился в автомобиле без детского удерживающего устройства. Ребенку была оказана медицинская помощь.
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