ФОТО: Реставраторы начали с нуля собирать Успенский собор в Кеми

В Карелии продолжается реставрация Успенского собора, расположенного на острове в Кеми.

Стоимость контракта на реставрацию составила 60,55 миллиона рублей.

Памятник архитектуры раскатали и заново собирают на удалённой площадке, заменяя пришедшие в негодность брёвна полностью или частично. Параллельно мастера вырезают новые купола. Реставрационные работы должны были завершиться 31 октября 2017 года. Однако на территории храма были обнаружены древние захоронения. Грунтовый могильник получил название "Кемский". Останки прибыли изучать археологи Института истории материальной культуры РАН из Санкт-Петербурга, сообщает Keminfo.

Затянулись реставрационные работы и по причине некачественной укладки бетона в основание фундамента: он не набрал нужной прочности.

После новогодних праздников на Лепостров, где 300 лет возвышался Успенский собор, доставили первые венцы раскатанного, заново собранного и вновь разобранного основного сруба - четверики. Этапы реставрации сохраняют для истории города местный житель Александр Новиков - он фотографирует храм с высоты птичьего полёта.

Собор Успения Пресвятой Богородицы – православный храм в городе Кемь, памятник архитектуры федерального значения. Собор был заложен в 1711 году на месте сгоревшего одноимённого храма в честь победы над шведами в Северной войне. В 2006 году Успенский собор, частично отреставрированный в 80-е годы, был передан Кемскому Благовещенскому мужскому монастырю.