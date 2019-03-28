ФОТО: Рубка леса обнаружена на территории мемориала в Карелии

В Пряжинском районе Карелии на территории мемориала "Высота 168,5" ведется вырубка деревьев.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" жительница Карелии сообщила, что 24 марта, проезжая мимо мемориала "Высота 168,5" в Пряжинском районе, увидела, как рядом с памятным местом ведется вырубка леса.



фото читателя Столицы на Онего

"Высота 168,5" — рубеж обороны Петрозаводска. Здесь в сентябре 1941 года проходил рубеж обороны Петрозаводска. С 5 по 24 сентября 1941 года в этом месте бойцы и командиры 1086-го и 1070-го стрелковых полков 313-й стрелковой дивизии ценой своей жизни сдерживали наступление 11-й пехотной дивизии финнов, подвергаясь массированным минометным и артиллерийским обстрелам. Удерживая неприятеля из последних сил, защитники Петрозаводска, оборонявшие город на четырех рубежах, дали возможность эвакуировать раненых, мирное население и промышленные предприятия города. В результате ожесточенных боев более тысячи бойцов 313-й дивизии были ранены, убиты или пропали без вести. 6 мая 2016 года состоялось торжественное открытие мемориала "Высота 168,5", расположенного в 3 километрах от п.Пряжа. И вот что я наблюдала в воскресенье 24 марта. SOS!" - написала женщина и опубликовала фото, свидетельствующие о вырубках на территории мемориала.



фото читателя Столицы на Онего

В Минприроды Карелии "Столице на Онего" подтвердили, что вырубки действительно ведутся, но на абсолютно законных основаниях.



фото читателя Столицы на Онего

"Заготовка спелых лесных насаждений осуществляется арендатором лесного участка ООО "Русский Лесной Альянс" на основании договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизы, лесной декларации, - сообщили в Минприроды. - Вид рубки - рубка ухода за лесом. Это не сплошная, а выборочная рубка. Арендатор, зная, что такой важный объект, тропа, находятся вблизи вырубаемого участка, намеренно не осуществляет рубку вблизи объекта историко-культурного наследия. Сохраненное расстояние до памятника составляет 300 метров".

Напомним, мемориал "Высота 168,5" был торжественно открыт 6 мая 2016 года в Пряжинском районе Карелии.

На этом месте проходил первый рубеж обороны Петрозаводска, где осенью 41-го года шли ожесточенные бои. Здесь карельские поисковики обнаружили останки более 200 солдат, пропавших без вести.

На месте мемориала установлен поклонный крест и проложена тропа, которая идет вдоль окопов, рядом можно увидеть каски, гильзы…