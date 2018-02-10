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Новости. Происшествия
08:34, 10 Февраля 2018

ФОТО: Сегежанка, которая спасла многоквартирный дом от пожара, не считает свой поступок подвигом

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Загоревшуюся квартиру девушка потушила до приезда пожарных, сообщили в спасательном отряде №4 МЧС Карелии в Сегеже.

На минувшей неделе сегежанка, работница ООО "ЛДК Сегежский", Елена Белошапка совершила героический поступок, ликвидировав очаг возгорания в жилом многоквартирном доме.

В пожарно-спасательную службу Сегежи 6 февраля в 19 час. 32 мин. от женщины-очевидца поступило сообщение о пожаре в квартире на 2 этаже в жилом многоквартирном доме №10 по ул. Лесной в Сегеже, пишут в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия".

К месту пожара выезжал дежурный караул 12 пожарно-спасательной части. Прибывшие к месту вызова спустя 4 минуты пожарные подразделения обнаружили на балконе 2 этажа девушку, которая самостоятельно до прибытия пожарных подразделений ликвидировала пожар при помощи подручных средств.

Чуть позже выяснилось, что в тот момент Елена Белошапка находилась со своим маленьким ребенком дома. Когда за стеной начался треск, Елена вышла в коридор и почувствовала запах дыма. Не медля ни секунды, она сообщила в пожарную охрану, вышла на балкон, где увидела, что горит соседняя комната. Разбив стекло в горящую комнату, она начала тушить огонь, используя водопроводную воду из под крана. Спустя несколько минут Елена самостоятельно потушила пожар. К счастью, в горящей комнате никого не оказалось.

Сама Елена не считает свой поступок подвигом, по ее мнению, так должен был поступить каждый.

По словам огнеборцев, если бы не своевременные и грамотные действия девушки, пожар мог принять развившуюся форму, что могло повлечь за собой травмирование людей и причинить больший материальный ущерб.

В пятницу 9 февраля начальник Сегежского пожарно-спасательного гарнизона вручил Елене Белошапке благодарственное письмо и поблагодарил девушку за смелость, находчивость и решительность, проявленную ей на пожаре.

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Комментарии

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Михаил Сав-Кин
2018-02-10 17:53:19
Саныч! Всё правильно, она и не оставила. А спасла своего ребёнка от огня и ещё много других людей.
Саныч
2018-02-10 10:56:37
Тупой репост тупого паблика. Если бы ло бы что-то серьезное-ни одна мать не оставила бы своего ребенка.
Гость
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