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Новости. Происшествия
12:58, 31 Марта 2019
фото: Ari Tauslahti / Yle

ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии

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В Китее столкнулся микроавтобус и легковой автомобиль, погибли три человека.

Сегодня рано утром, 31 марта, на трассе номер 6 в Китее, в Северной Карелии в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли три человека, пишет новостная служба Yle.

Кроме того, три человека пострадали. Один из них находится в критическом состоянии.


Ari Tauslahti / Yle

В легковом автомобиле был только водитель, в микроавтобусе кроме водителя было еще четыре пассажира.

По данным полиции, авария произошла на прямом отрезке трассы с ограничением скорости в 80 км/час.


Ari Tauslahti / Yle

Причина аварии пока не установлена. Однако полиция подозревает, что легковой автомобиль ехал с сильным превышением скорости.


Фото: Poliisi

Полиция расследует случившееся по статьям УК "Создание опасной ситуации на дороге при отягчающих обстоятельствах" и "Непреднамеренное убийство".

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