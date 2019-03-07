ФОТО: Сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей с 8 марта

Поздравительный патруль Госавтоинспекции вышел на улицы города, сообщили в ГИБДД Карелии.

Для представительниц прекрасного пола встреча с сотрудниками Госавтоинспекции стала настоящим сюрпризом. Вместо привычной проверки документов автоледи получали в подарок от инспектора весенние цветы и теплые пожелания.

"Очень неожиданно, – поделилась начинающий водитель Елена. – Каждая встреча с инспектором пока вызывает у меня сильное волнение, сразу начала думать, что же я нарушила. А тут -–поздравление! Очень приятный сюрприз".

Женщины-водители с улыбкой благодарили сотрудников ГИБДД за внимание и подаренное весеннее настроение, обещали быть внимательными и соблюдать ПДД.