ФОТО: Светлана Лобода выложила в Сеть необычный снимок

Певица устроила фотосессию на фоне унитаза.

Cветлана Лобода анонсировала концерт в Берлине весьма оригинальным способом. Девушка выложила в Instagram фото на фоне унитаз, пишет Life.

Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на выбор места съёмки. Большинство из них сочло фотографию провокационной и вызывающей.