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Новости. Общество
21:30, 13 Апреля 2018

ФОТО: Тайна груди Семенович раскрыта?

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Подписчики певицы интересуются именем хирурга, сделавшего эту красоту.

Актуальный вопрос, который волнует российских поклонников: настоящая ли грудь у Анны Семенович? И хотя сама звезда во всех своих интервью подчеркивает, что такая объемная красота передалась ей от матери, хейтеры уверены, что ранее, например, в дни своей фигуристкой молодости, звезда не могла похвастаться таким пышным бюстом и все-таки прибегала к услугам пластических хирургов, рассказывает "Комсомольская правда". А тут еще и сама Аня добавила интриги, опубликовав фотографию, где она запечатлена на кровати в очень облегающем платье, в котором с трудом помещается ее объемная грудь. Но даже далекий от пластических операций человек знает, что настоящая грудь в лежащем положении не может выглядеть столь объемно и упруго, так себя ведут только импланты.

"Утро, мое любимое время суток. Оно пропитано волшебством и любовью. Именно, утром мы программируем настроение на весь день Просыпайтесь с улыбкой на лице и верьте в свои мечты, всем хорошего дня и отличного настроения! Я вас люблю", - написала Семенович в Инстаграм.

"Анечка, у вас красивая грудь, не подскажите имя хирурга?", "Явно, что маммопластика была", "Зачем скрывать?" - тут же прокомментировали провокационную фотографию подписчики.

Некоторые даже выдвинули предположения, что главное достоинство экс-солистки "Блестящих" стало еще больше. Быть может, Семенович снова обращалась к врачам, чтобы так сказать обновить внешний вид? В конце концов, это визитная карточка звезды.

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