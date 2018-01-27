ФОТО: Три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Под Костомукшей столкнулись две иномарки, три человека получили травмы различной степени тяжести.

Для ликвидации последствий ДТП, произошедшего вчера 15.43, привлекались работники пожарно-спасательной части № 6 по охране Костомукша (7 чел., 2 единицы техники), работники СМП (4 человека 2 ед. техники), сотрудники ГИБДД ( 4 чел. 2 ед. техники).

При столкновении двух иномарок пострадали три человека, один из которых был госпитализирован в "Межрайонную больница № 1" , сообщили в паблике "2 отряд ФПС по Республике Карелия".