ФОТО: У Республиканской больницы иномарка повисла над откосом

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В Петрозаводске на Лососинском шоссе столкнулись Renault Sandero и Suzuki SX4.
ДТП с участием легковых автомобилей Renault Sandero и Suzuki SX4 произошло на Лососинском шоссе, у Республиканской больницы 25 апреля в 11.39.
Suzuki двигался по Лососинскому шоссе в сторону микрорайона Древлянка. В это же время Renault выезжал на Лососинское шоссе с прилегающей территории, со стороны Республиканской больницы им. В.А.Баранова.
От столкновения Suzuki отбросило влево на полосу встречного движения, тротуар и металлическое леерное ограждение. После этого автомобиль буквально повис над откосом.
К счастью, обошлось без жертв, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Транспортные средства и леерное ограждение получили механические повреждения.
Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоиснпекции Петрозаводска, водитель автомобиля Renault при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю Suzuki и совершил с ним столкновение.
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