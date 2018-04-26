ФОТО: У Республиканской больницы иномарка повисла над откосом

В Петрозаводске на Лососинском шоссе столкнулись Renault Sandero и Suzuki SX4.

ДТП с участием легковых автомобилей Renault Sandero и Suzuki SX4 произошло на Лососинском шоссе, у Республиканской больницы 25 апреля в 11.39.

Suzuki двигался по Лососинскому шоссе в сторону микрорайона Древлянка. В это же время Renault выезжал на Лососинское шоссе с прилегающей территории, со стороны Республиканской больницы им. В.А.Баранова.

От столкновения Suzuki отбросило влево на полосу встречного движения, тротуар и металлическое леерное ограждение. После этого автомобиль буквально повис над откосом.

К счастью, обошлось без жертв, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства и леерное ограждение получили механические повреждения.

Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоиснпекции Петрозаводска, водитель автомобиля Renault при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю Suzuki и совершил с ним столкновение.