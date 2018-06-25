ФОТО: Участница "Битвы экстрасенсов" назвала лицом свиньи свое лицо

Джулия Ванг разочаровала фанатов.

Одной из самых ярких участниц шоу "Битва экстрасенсов" была загадочная Джулия Ванг. Тысячи телезрителей 15-го сезона шоу голосовали в финале за нее, поверив в ее магические способности. Однако, как выяснилось, это все было обманом, рассказывает womanhit.ru.

"Звезда заявила, что она никогда не была ни магом, ни, собственно, экстрасенсом", - передает канал Super.

За последние четыре года победительница сезона изменилась до неузнаваемости. Она похудела и подстриглась, стала носить мужскую одежду. В своем Инстаграме она написала, что никогда не любила длинные волосы, но модельный бизнес, как и руководители шоу, требовали от нее женственности, поэтому пришлось носить парики и накладки.

"Я ту корову не знаю. Так изуродовать ради своих рейтингов. Низость", - написала Джулия одной из своих подписчиц.

"То существо с лицом свиньи от "красоты" которого вы сходили с ума, не существовало и не существует", - написано под другим снимком.

"Все, что кидают вам поесть пресвятые СМИ, это корм для скота, гомогенная кашица, чтобы не жевать. Настоящую меня вы не знали никогда", - разочаровала девушка фанатов.