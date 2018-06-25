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Новости. Общество
20:20, 25 Июня 2018

ФОТО: Участница "Битвы экстрасенсов" назвала лицом свиньи свое лицо

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Джулия Ванг разочаровала фанатов.

Одной из самых ярких участниц шоу "Битва экстрасенсов" была загадочная Джулия Ванг. Тысячи телезрителей 15-го сезона шоу голосовали в финале за нее, поверив в ее магические способности. Однако, как выяснилось, это все было обманом, рассказывает womanhit.ru.

 

"Звезда заявила, что она никогда не была ни магом, ни, собственно, экстрасенсом", - передает канал Super.

 

За последние четыре года победительница сезона изменилась до неузнаваемости. Она похудела и подстриглась, стала носить мужскую одежду. В своем Инстаграме она написала, что никогда не любила длинные волосы, но модельный бизнес, как и руководители шоу, требовали от нее женственности, поэтому пришлось носить парики и накладки.

 


INSTAGRAM.COM/JULIE_VANGREAL

 

"Я ту корову не знаю. Так изуродовать ради своих рейтингов. Низость", - написала Джулия одной из своих подписчиц.

 

"То существо с лицом свиньи от "красоты" которого вы сходили с ума, не существовало и не существует", - написано под другим снимком.

 

"Все, что кидают вам поесть пресвятые СМИ, это корм для скота, гомогенная кашица, чтобы не жевать. Настоящую меня вы не знали никогда", - разочаровала девушка фанатов.

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