ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии пострадала 37-летняя женщина

Иномарка вылетела в кювет и перевернулась на трассе в Кемском районе, пассажирке автомобиля понадобилась помощь медиков.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла в 04:00 в Кемском районе на 915 км автодороги "Кола". 39-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", практически засыпал за рулем. В результате он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген", ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются, рассказали в Госавтоинспекции республики.