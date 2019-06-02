ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии пострадала 37-летняя женщина

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Иномарка вылетела в кювет и перевернулась на трассе в Кемском районе, пассажирке автомобиля понадобилась помощь медиков.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла в 04:00 в Кемском районе на 915 км автодороги "Кола". 39-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", практически засыпал за рулем. В результате он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген", ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются, рассказали в Госавтоинспекции республики.
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