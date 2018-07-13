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Новости. Спорт
20:20, 13 Июля 2018
фото: www.tneu.edu.ua

ФОТО: В Финляндии разгорелся скандал из-за 16-летней бегуньи, которая выглядит намного старше

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Внешность бегуньи из Эфиопии стала причиной скандала на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в Тампере.

В финском Тампере на чемпионате мира по легкой атлетике для юниоров, похоже, разгорается нешуточный скандал. Причиной тому внешность бронзового призера соревнований, бегуньи из Эфиопии Гирмавит Гебржихаир, пишет "Комсомольская правда".


фото: Twitter

Дело в том, что по паспорту ей всего 16 лет. Кроме того, и по данным Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Гебржихаир числится как родившаяся 21 ноября 2001 года. В то же время, выглядит представительница африканского государства гораздо старше этого возраста.

Сомнения в правомерности участия эфиопской спортсменки в турнире высказали уже несколько десятков участников мирового юниорского первенства. Спортсменке грозит разбирательство по подозрению в намеренном занижении фактического возраста, сообщает сайт Дни.ру.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет проходит в эти дни в финском городе Тампере. Бегунья из Эфиопии Гирмавит Гебржихаир заняла третье место в забеге на 5000 метров.

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