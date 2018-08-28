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Новости. Общество
20:20, 28 Августа 2018
фото: kuda-kazan.ru

ФОТО: В Интернете обсуждают изменившуюся внешность певицы Пелагеи

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Поклонники Пелагеи, увидев свежее фото певицы, принялись гадать, что она с собой сделала.

Как отмечает "Комсомольская правда", за последний год Пелагея сильно изменилась. Сначала звезда скинула не менее 8 кг, потом увеличила грудь и, вероятно, стала частным клиентам косметологов и стоматологов.


фото: Instagram.com

"Поклонники не раз отмечали посвежевший вид Пелагеи. Такой эффект достигается благодаря не только сну и правильному питанию, а скорее курсам уколов красоты, которые судя по всему проходила звезда. И глядя на последнее фото, где певица запечатлелась со своей подругой Натальей Подольской, использовала красавица не только мезококтейли, но применяла и ботокс, отчего лицо стало чересчур гладким", - пишет газета.

Теперь, по мнению пользователей, наставница "Голоса" сама на себя не похожа.

"Пелагею не узнаю", "О, виниры у Пелагеи", "Рано или поздно наступает момент, когда виниры лучше, чем свои. Для артиста тем более! Пелагея немного утратила индивидуальность, но так все же лучше", "Пластика это когда все на одно лицо и.. грудь", "Пелагея вставила виниры, теперь почти все доделано", "Они с Подольской одинаковые, одни и те же процедуры и пластика, одни и те же лица", — прокомментировали фотографию фолловеры.

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