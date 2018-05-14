ФОТО: В Карелии иномарка после столкновения с лосем улетела в кювет

В Прионежском районе недалеко от Зимника вчера произошло ДТП, в котором лось погиб, а машина получила механические повреждения.

По информации ДТП ПТЗ, авария с участием лося и легкового автомобиля Митсубиши (Mitsubishi Colt) произошла на 8-м километре автодороги "Петрозаводск - Пиньгуба". Иномарка столкнулась с лосем на извилистом участке дороги. После столкновения автомобиль съехал в кювет.

Лось погиб на месте. Машина получила механические повреждения.

ДТП ПТЗ напоминает, что ситуации, когда лоси выходят на проезжую часть, весьма опасны. Лесной житель весом в несколько центнеров чаще всего плохо заметен на фоне растительности, окружающей дорогу. Появление лося из леса при выходе на открытое место, как правило, довольно стремительно. Особенно, если он переправляется через придорожный кювет, в этом случае он буквально выпрыгивает на дорогу.

"С учетом того, что высота животного в холке достигает полутора метров, легковой автомобиль врезаясь на скорости в лося, подминает капотом ноги животного и принимает удар туши в область лобового стекла. Нередки случаи, когда сбитый лось своим телом напрочь сносит все элементы кузова легкового автомобиля выше капота. В этом случае говорить о каких-либо шансах пассажиров просто бессмысленно", - пишет ДТП ПТЗ.