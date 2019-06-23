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Новости. Общество
12:01, 23 Июня 2019
фото: "Столица на Онего"

ФОТО: В Карелии картофельные поля подверглись набегам кабанов

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Кабаны уничтожают молодой картофель на полях и огородах в деревне Тюппега и селе Кончезеро Кондопожского района.

Как рассказали "Столице на Онего" читатели, сегодня ночью кабаны пришли на картофельное поле в деревню Тюппега, что в 5 км от села Кончезеро. После их набега хозяева остались без половины урожая.

Двумя неделями ранее животные съели картофель на одном из огородов в Кончезере. Соседи горе-огородников теперь ставят на участках чучела, чтобы спастись от непрощенных гостей. Некоторые жители села по ночам сторожат картофельные поля с ружьями. По словам местных жителей, молодой картофель, только высаженный, - настоящее лакомство для кабанов.

"За 25 лет наши огороды впервые подверглись набегам кабанов, - рассказали читатели. - Пока вокруг Кончезера был лес, кабаны не приходили. А теперь только пеньки остались. Медведи за ягодами в огород идут. На нашем участке медведь, пока ел черноплодку, вставал на задние лапы и вытоптал озимый чеснок".

Ранее дачники жаловались на вырубки в Кончере. Природа здесь уникальная, недалеко санатории "Кивач" и "Марциальные воды". Сосновый бор, богатый грибами и ягодами, десятилетиями кормил местных жителей, но последние несколько зим лес стали вырубать, варварски, сплошняком.

Приезжие продолжают здесь гулять в соснах, по дорогам в лесу, куда местные жители даже на велосипедах не едут, так как там хозяйничают медведица с медвежатами. Теперь в Кончезере и его окрестностях свободно гуляют и кабаны.

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