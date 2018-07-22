ФОТО: В Карелии неизвестные при попытке засыпать шахту мусором устроили опасную свалку

В Питкяранте местные жители пожаловались, что в окрестностях города появилась "смертельно опасная свалка мусора".

В паблике "Нетипичная Питкяранта" местные жители рассказали о своей проблеме, которую пытаются решить не протяжении долгого времени.

"Новости о шахте "Мария", - написали активисты, - провал, как и раньше, не засыпан, ограждений тоже нет. Только вот граждане, рискуя своим здоровьем и транспортом, пытаются устранить котлован, усердно засыпая его хламом. Правда, подходить близко опасаются, поэтому мусор скидывают на край шахты, в надежде, что он сам сползет вниз".

В результате, по словам местных жителей, у города появилась очередная свалка мусора, да еще и смертельно опасная.

Еще 3 июня жительница Питкяранты написала в соцсети, что ее муж спас девочку, которая упала в образовавшийся провал.

"В моем детстве это была "вечная" помойка, она никогда не чистилась. До магазина там стоял жилой коттедж. Родители всегда говорили, чтобы мы там не гуляли. А буквально недавно мой муж доставал из этого провала девочку, сама она выбраться не могла (возможно, пыталась помочь выбраться коту или кошке)", - публикуют слова местной жительницы в паблике "Нетипичная Питкяранта".

Активисты через соцсети обращаются к чиновникам органов самоуправления и просят принять меры по ликвидации опасного провала.