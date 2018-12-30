ФОТО: В Карелии пенсионер из Уфы на иномарке въехал в грузовик дорожных служб

В результате ДТП пострадала пожилая пассажирка иномарки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне 68-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, направляясь в сторону Санкт-Петербурга, отвлекся от управления автомобилем, не учел боковой интервал и выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с грузовиком дорожной службы.

В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка Volkswagen, с травмами женщину госпитализировали в Кемскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.