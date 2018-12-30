11:55, 30 Декабря 2018
ФОТО: В Карелии пенсионер из Уфы на иномарке въехал в грузовик дорожных служб
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В результате ДТП пострадала пожилая пассажирка иномарки.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне 68-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, направляясь в сторону Санкт-Петербурга, отвлекся от управления автомобилем, не учел боковой интервал и выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с грузовиком дорожной службы.
В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка Volkswagen, с травмами женщину госпитализировали в Кемскую больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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