ФОТО: В Медвежьегорске обнаружена лесная свалка использованных подгузников

Жители Карелии обнаружили лесную свалку подгузников в Медвежьегорске.

Свалка подгузников обнаружена в лесном массиве. Мусор выброшен в яму, которая на момент фотосъемки не была закопана. Снимок опубликован в сообществе "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка".

"К вопросу о мусоре. Не лень же в лес носить? Или медведя встретили неожиданно? В лесу в Первомайке выкопана яма, и очень аккуратно уложены использованные подгузники для взрослых",- написал очевидец.