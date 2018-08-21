ФОТО: В Медвежьегорске обнаружена лесная свалка использованных подгузников

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Жители Карелии обнаружили лесную свалку подгузников в Медвежьегорске.
Свалка подгузников обнаружена в лесном массиве. Мусор выброшен в яму, которая на момент фотосъемки не была закопана. Снимок опубликован в сообществе "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка".
"К вопросу о мусоре. Не лень же в лес носить? Или медведя встретили неожиданно? В лесу в Первомайке выкопана яма, и очень аккуратно уложены использованные подгузники для взрослых",- написал очевидец.
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