ФОТО: В Медвежьегорске отмечают День республики

Сегодня в Медвежьегорске проходят праздничные мероприятия, посвященные 99-летию образования Карелии.

Начались тожества с церемонии возложения цветов на мемориале Славы. Память героев Великой Отечественной войны пришли почтить жители и гости города. Вместе с ними возложили венки и цветы почетный житель Медвежьегорска, участница Сталинградской битвы Клавдия Ивановна Голованова, глава республики Артур Парфенчиков, члены регионального правительства, сообщает паблик "Республика Карелия".

Праздник проходит на 12 площадках. Гостей и жителей Медвежьегорска ждут выставка-презентация районов Карелии, военно-исторический фестиваль, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, развлекательные программы для детей.