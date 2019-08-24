ФОТО: В Медвежьегорске отмечают День республики

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Сегодня в Медвежьегорске проходят праздничные мероприятия, посвященные 99-летию образования Карелии.
Начались тожества с церемонии возложения цветов на мемориале Славы. Память героев Великой Отечественной войны пришли почтить жители и гости города. Вместе с ними возложили венки и цветы почетный житель Медвежьегорска, участница Сталинградской битвы Клавдия Ивановна Голованова, глава республики Артур Парфенчиков, члены регионального правительства, сообщает паблик "Республика Карелия".
Праздник проходит на 12 площадках. Гостей и жителей Медвежьегорска ждут выставка-презентация районов Карелии, военно-исторический фестиваль, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, развлекательные программы для детей.
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