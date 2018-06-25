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Новости. Общество
06:40, 25 Июня 2018
фото: пресс-служба правительства Карелии

ФОТО: В Олонецком районе открыли памятник испанским добровольцам, погибшим на карельском фронте в годы войны

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Памятник испанским солдатам появился в поселке Сяндеба Олонецкого района Карелии.

В поселке Сяндеба Олонецкого района Карелии торжественно открыли памятник испанским солдатам, павшим на этих землях в годы Великой Отечественной войны. На памятном знаке испанским "детям войны" высечены 23 фамилии юных добровольцев, воевавших в 1941 году в рядах Ленинградской армии народного ополчения и погибших на карельском фронте. Всего в составе 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения на защите Ленинграда сражались более 60 испанских "детей войны".

На церемонии открытия памятника присутствовали глава Карелии Артур Парфенчиков, посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио, генеральный консул Испании в Санкт-Петербурге Хуан Антонио Мартинес-Каттанео, председатель Московского испанского центра г-жа Мария-Тереса Касеро.

Послу Испании Игнасио Ибаньес Рубио наши поисковики передали найденный на местах сражений медальон испанского юноши. Спустя десятилетия медальон и личные вещи бойца вернутся на родину.

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