ФОТО: В отдаленном районе Петрозаводска благоустроят парк Удега

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание, на котором обсудила вопросы благоустройства парка Удега на Птицефабрике.

Сегодня в тени высоких елей, возле храма Владимирской иконы божией матери в микрорайоне Птицефабрика глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание, где обсудила с местными жителями благоустройство парка под название Удега.

Первыми на встречу пришли местные жители и председатель приходского совета, староста храма Надежда Кириллова, которая рассказала главе Петрозаводска, что благоустройство парка – это мечта живущих здесь людей.

"Мы принимали участие в федеральной программе "Комфортная среда", - рассказала Надежда Кириллова, - попали в середину списка, все голосовали, но не победили. Зато сейчас первое место заняли, и теперь по региональной программе местных инициатив в нашем районе появится парк для проведения мероприятий и отдыха".

Ирина Мирошник отметила, что программа местных инициатив предусматривает благоустройство всех микрорайонов города, даже самых отдаленных, потому что и здесь люди должны проводить праздники, районные мероприятия, иметь возможность отдыхать с детьми.

"Выполнять работы по благоустройству парка будет компания "КарелСтройУправление", стоимость проекта составляет 1,6 млн рублей, которые выделены из республиканского бюджета, также в софинансировании принимали участие и местные жители, которые собрали 10% от общей суммы", - сказала Мирошник.



Владимир Марков, замдиректора

По словам гендиректора компании-подрядчика "КарелСтройУправление" Артема Крюкова, в парке планируется выполнить работы по устройству пешеходных дорожек, газона, установки стационарной сцены для проведения праздничных мероприятий, беседки, скамеек и детской игровой площадки.

"Вся благоустроенная территория парка будет ограждена забором, - сказал Артем Крюков. – Работы планируем начать на следующей неделе: сделаем забор, планировку и приступим к монтировке сцены. Должны все выполнить к концу июля".

Подрядчик уверенно говорит о том, что все работы будут выполнены в срок.

"Все успеем, - сказал Артем Крюков, - потому что основные работы проводятся на производственной базе, здесь только собирается все".

Ирина Мирошник поинтересовалась у присутствовавшего на совещании депутат Петросовета от микрорайона Птицефабрика Александра Ханцевича, как будет охраняться территория, и предложила подумать об установке видеонаблюдения.

Присутствовавшие на встрече местные активисты при поддержке депутата заверили, что будут приглядывать за парком и ухаживать за территорией самостоятельно.

"Мы высадили рассаду цветов, подготовили саженцы дубов, кленов – все будет красиво, - сказала Надежда Кириллова, - на открытии будет выступать ансамбль "Вольные просторы", будет каша на костре, чай из самоваров и пироги – праздник для всего района".

В конце встречи местные жители пригласили всех присутствовавших на открытие парка Удега, который, кстати, получил название в честь одноименной реки, протекающей в районе.

Несмотря на то, что встреча была посвящена благоустройству парка, местные жители обратились к Ирине Мирошник за помощью в решении таких наболевших проблем, как плохое транспортное сообщение района.

"С автобусами будем решать уже на этой неделе", - сообщила Мирошник и посоветовала чаще сообщать в службу "051" о нарушениях со стороны водителей маршруток.

"Все сообщения мы берем на контроль, - сказала Ирина Мирошник, - за нарушения предусмотрены штрафы".