Подписаться
Новости. Общество
14:32, 20 Июня 2019
фото: Столица на Онего

ФОТО: В Петрозаводске асфальтируют дворы победителей программы "Городская комфортная среда"

Загрузка...

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание у дома №18 по улице Московской, где рассказала, как благоустраиваются дворы по программе "Городская комфортная среда".

"По программе "Комфортная городская среда-2019" предполагается отремонтировать 35 городских территорий, - сказала Ирина Мирошник. – Для реализации программы бюджету Петрозаводского городского округа выделено из федерального бюджета 55 млн рублей. В рамках благоустройства проводится асфальтирование дворовых территорий, подъезды к домам, обустройство парковочных мест, зон отдыха - игровых площадок, формируются газоны, клумбы. Проводятся также и дополнительные работы, которые необходимы для конкретных территорий. Например, здесь, на Московской, 18, был проведен снос старого сарая и спилены аварийные тополя".


Столица на Онего

По словам главы города, нередко происходит так, что несколько домов, если у них одна дворовая территория, объединяются, увеличивая свои ресурсы, и выполняют необходимое благоустройство.


Столица на Онего

Так, дома №№18 и 20 по улице Московской объединились и теперь благоустраивают свою дворовую территорию.
Благодаря участию в программе "Городская комфортная среда", у домов №№18 и 20 на Московской появился новый асфальт, установлены поребрики, детская площадка, оборудованы газоны и сделаны клумбы. Вокруг домов появилась отмостка, чтобы дождевая вода не попадала в подвал дома. Спилены аварийные тополя, снесен и убран старый сарай. Самое главное – помимо всех перечисленных благоустройств у домов появится парковка площадью 300 кв.м.


Столица на Онего

Как заметила глава города, очень многое зависит от управляющих компаний или ТСЖ, которые помогают собственникам при оформлении документов, сопровождают ремонтные работы.


Столица на Онего

"Управляющие компании должны контролировать все и быть готовыми создать максимально комфортные условия для жителей", - сказала Ирина Мирошник.

Так, управляющие компании поддержали жильцов домов №№18 и 20 по улице Московской, а также дома №16 по Первомайскому проспекту и улице Советской, 9-а.


Столица на Онего

На благоустройство дворовых территорий этих домов по программе "Городская комфортная среда" выделено 4,6 млн рублей, также жильцы вложили 160 тысяч собственных средств.
Благоустройство, по словам подрядчика ИП "Мосоян", на всех четырех территориях завершатся к 31 июля.

"Жильцы с воодушевлением воспринимают программу благоустройства, - отметила Ирина Мирошник. - Когда что-то меняется к лучшему, потом хочется создать еще лучше".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Копатыч
2019-06-20 15:33:52
Даже появятся поребрики-это что-то из области фантастики!
Американец
2019-06-20 14:40:06
при яблочно йкомпашке эту программу отменили, аха-ха.....Галя-Галя....
Lana
2019-06-20 14:54:59
Американец,

М-дааааа! А при нынешней компашке бабло рекой течет и "закапывают" вот в такие дворы, которых вообще быть не должно. Эти бараки пора сносить, а не благоустраивать вокруг них территорию.
Американец
2019-06-20 15:08:03
Lana, как не должно? Ты что, народ на помойку предлагаешь выкинуть? Вы уже порулили, патриоты чертовы
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2019, 06:40
Жительница Карелии написала Путину об отчаянии и злости местных рыбаков, которым запретили заниматься традиционным промыслом
14.06.2019, 10:23
В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере

Аналитика

Сегодня 16:22
Политкухня
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 3
Некоторые размышления по итогам "Прямой линии" президента.
Доходная часть бюджета Карелии увеличена на миллиард рублей
Сегодня 14:12
Что не так с делом фермера Шалак? 2
Сегодня 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Жертвы приватизации 9
17.06.2019 13:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:23
Без политики
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
Юлия Большакова-Лидова – театральный критик, доцент ГИТИСа, эксперт в области исполнительских искусств рассказала о своих впечатлениях после просмотра спектаклей Международного фестиваля современной хореографии Nord Dance.
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 12
10.06.2019 15:50
архив чтиво

Медиа

Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
16.06.2019 17:58
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»