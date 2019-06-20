ФОТО: В Петрозаводске асфальтируют дворы победителей программы "Городская комфортная среда"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание у дома №18 по улице Московской, где рассказала, как благоустраиваются дворы по программе "Городская комфортная среда".

"По программе "Комфортная городская среда-2019" предполагается отремонтировать 35 городских территорий, - сказала Ирина Мирошник. – Для реализации программы бюджету Петрозаводского городского округа выделено из федерального бюджета 55 млн рублей. В рамках благоустройства проводится асфальтирование дворовых территорий, подъезды к домам, обустройство парковочных мест, зон отдыха - игровых площадок, формируются газоны, клумбы. Проводятся также и дополнительные работы, которые необходимы для конкретных территорий. Например, здесь, на Московской, 18, был проведен снос старого сарая и спилены аварийные тополя".



Столица на Онего

По словам главы города, нередко происходит так, что несколько домов, если у них одна дворовая территория, объединяются, увеличивая свои ресурсы, и выполняют необходимое благоустройство.



Столица на Онего

Так, дома №№18 и 20 по улице Московской объединились и теперь благоустраивают свою дворовую территорию.

Благодаря участию в программе "Городская комфортная среда", у домов №№18 и 20 на Московской появился новый асфальт, установлены поребрики, детская площадка, оборудованы газоны и сделаны клумбы. Вокруг домов появилась отмостка, чтобы дождевая вода не попадала в подвал дома. Спилены аварийные тополя, снесен и убран старый сарай. Самое главное – помимо всех перечисленных благоустройств у домов появится парковка площадью 300 кв.м.



Столица на Онего

Как заметила глава города, очень многое зависит от управляющих компаний или ТСЖ, которые помогают собственникам при оформлении документов, сопровождают ремонтные работы.



Столица на Онего

"Управляющие компании должны контролировать все и быть готовыми создать максимально комфортные условия для жителей", - сказала Ирина Мирошник.

Так, управляющие компании поддержали жильцов домов №№18 и 20 по улице Московской, а также дома №16 по Первомайскому проспекту и улице Советской, 9-а.



Столица на Онего

На благоустройство дворовых территорий этих домов по программе "Городская комфортная среда" выделено 4,6 млн рублей, также жильцы вложили 160 тысяч собственных средств.

Благоустройство, по словам подрядчика ИП "Мосоян", на всех четырех территориях завершатся к 31 июля.

"Жильцы с воодушевлением воспринимают программу благоустройства, - отметила Ирина Мирошник. - Когда что-то меняется к лучшему, потом хочется создать еще лучше".