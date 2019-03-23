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Новости. Общество
13:40, 23 Марта 2019
фото: Сайт администрации Петрозаводска

ФОТО: В Петрозаводске борются с паводками

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Мероприятия по пропуску паводковых вод ведутся круглосуточно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В минувший четверг сотрудниками учреждения выполнены работы по откачке талых вод на ул. Антикайнена (вблизи СОШ №9), ул. Шотмана (у СОШ №14), а также у дома №14 по Карельскому проспекту.


Сайт администрации Петрозаводска

Кроме того, освобождены от наледи и снега дождеприемные колодцы, расположенные по адресам: Неглинская набережная, Шуйское шоссе, ул. Фрунзе, ул. Софьи Ковалевской. Прочищены колодцы на Скандинавском и Лесном проспектах.


Сайт администрации Петрозаводска

Информацию о неисправностях ливневой канализации и местах скопления паводковых вод можно сообщать по круглосуточным телефонам: диспетчера МКУ "Служба Заказчика" +7-963-744-02-55 и МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 051.


Сайт администрации Петрозаводска

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