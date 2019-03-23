ФОТО: В Петрозаводске борются с паводками

Мероприятия по пропуску паводковых вод ведутся круглосуточно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В минувший четверг сотрудниками учреждения выполнены работы по откачке талых вод на ул. Антикайнена (вблизи СОШ №9), ул. Шотмана (у СОШ №14), а также у дома №14 по Карельскому проспекту.



Сайт администрации Петрозаводска

Кроме того, освобождены от наледи и снега дождеприемные колодцы, расположенные по адресам: Неглинская набережная, Шуйское шоссе, ул. Фрунзе, ул. Софьи Ковалевской. Прочищены колодцы на Скандинавском и Лесном проспектах.



Сайт администрации Петрозаводска

Информацию о неисправностях ливневой канализации и местах скопления паводковых вод можно сообщать по круглосуточным телефонам: диспетчера МКУ "Служба Заказчика" +7-963-744-02-55 и МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 051.



Сайт администрации Петрозаводска