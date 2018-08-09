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Новости. Общество
08:20, 09 Августа 2018

ФОТО: В Петрозаводске демонтировали дорожные знаки с "турником" на пешеходной дорожке

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После публикаций в СМИ опасную конструкцию у пешеходного перехода у гимназии №17 разобрали и установили новые знаки.

Напомним, в минувший вторник в редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела, как на пересечении улиц Дзержинского и Вольной рабочие установили дорожные знаки, закрепив их между собой железной перекладиной, которая проходит через пешеходную дорожку на высоте примерно 1,6 м. Горожане обратились также в региональное отделение ОНФ с просьбой взять на контроль состояние дорожной инфраструктуры у учреждения образования.

"Мы выехали в совместный рейд с журналистами, чтобы оценить "творчество" рабочих, устанавливавших новые знаки у гимназии №17. Действительно, и ребенок, и взрослый мог разбить голову о перекладину, особенно в темное время суток. Если не "нырнуть" под это сооружение, проходя по тротуару, травма была бы обеспечена. Как такая конструкция могла появиться на нерегулируемом пешеходном переходе у образовательного учреждения, будем выяснять. На наш сигнал и сюжеты СМИ власти сразу отреагировали. Уже на следующий день после рейда опасное сооружение было демонтировано, началась работа по установке новых знаков, соответствующих нормативам", – рассказал эксперт Народного фронта в Карелии Андрей Пилипак.

Активисты ОНФ в Карелии вместе с представителями СМИ побывали также в средней общеобразовательной школе №34, родители учеников которой попросили общественников взять на контроль работы по подготовке учреждения к новому учебному году. Граждан беспокоил вопрос замены вокруг школы ограждения. Старый забор, где отсутствовало 30% секций, давно пришел в негодность. Но, по мнению родителей, новое ограждение, которое должно быть установлено согласно договору с подрядчиками до 27 августа 2018 г., долго у школы не простоит, поскольку работы выполняются некачественно.

"Мы понимаем беспокойство родителей. К сожалению, учреждения образования получают из бюджета недостаточно средств, чтобы выполнить все необходимые работы по подготовке к новому учебному году. И когда школе №34 выделяется более 2 млн руб. на установку ограждения, то хочется, чтобы все работы были проведены качественно. Это прежде всего безопасность детей. И как показал наш рейд, администрация школы, где сегодня устанавливается система видеонаблюдения, меняют окна и мебель, ремонтируют кровлю над спортзалом, тщательно следит за всеми работами. Мы выявили лишь небольшие нарушения, которые не повлияют на качество и долговечность конструкции нового ограждения. Вопросы может вызывать качество опалубки, поскольку не выдерживается геометрия по фундаменту. На это мы обратили внимание администрации школы во время рейда. Но на эксплуатации данной конструкции этот недостаток не скажется", – подчеркнул Пилипак.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2018-08-09 09:44:06
вообще непонятно зачем онф при куче дармоедов в каждом чиновничьем углу. минобраз только свою зарплату контролирует, не до школ и детей. уж тем более роспотребнадзор не при деле.
Мизантроп
2018-08-09 10:01:34
ПлачУ и ПлАчу, Вообще-то, треть чиновников можно уволить прямо сейчас не дожидаясь цифровизации, просто уменьшив умопомрачительный объем никому не нужной отчетности, которая наполовину все равно дутая.
Саныч
2018-08-09 08:56:33
Кто контролирует работу контроллеров из ОНФ?
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