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Новости. От читателей
09:32, 07 Августа 2018

ФОТО: Рабочие в Петрозаводске установили дорожные знаки с "турником" на пешеходной дорожке

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После установки дорожных знаков на улице Дзержинского пешеходам приходится "нырять" под перекладину, чтобы пройти по тротуару.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела, как на пересечении улиц Дзержинского и Вольной рабочие установили дорожные знаки, закрепив их между собой железной перекладиной, которая проходит через пешеходную дорожку на высоте примерно 1,6 м.

"Вот кто эти "очумелые ручки"? – спрашивает петрозаводчанка. - Я не великан, но и мне приходиться нырять под знак, чтобы пройти по тротуару напротив 17 гимназии. Была бы ребёнком, повисла на этой перекладине, как на турнике".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-08-07 09:37:01
Видимо, знаки теперь тоже устанавливают "в зависимости предусмотренного объёма средств"(с). Бу-га-га!
Гость
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