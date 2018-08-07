09:32, 07 Августа 2018
ФОТО: Рабочие в Петрозаводске установили дорожные знаки с "турником" на пешеходной дорожке
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После установки дорожных знаков на улице Дзержинского пешеходам приходится "нырять" под перекладину, чтобы пройти по тротуару.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела, как на пересечении улиц Дзержинского и Вольной рабочие установили дорожные знаки, закрепив их между собой железной перекладиной, которая проходит через пешеходную дорожку на высоте примерно 1,6 м.
"Вот кто эти "очумелые ручки"? – спрашивает петрозаводчанка. - Я не великан, но и мне приходиться нырять под знак, чтобы пройти по тротуару напротив 17 гимназии. Была бы ребёнком, повисла на этой перекладине, как на турнике".
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