ФОТО: В Петрозаводске дети поздравили мам за рулем

В преддверии Дня матери дошкольники и сотрудники ГИБДД поздравили мам с праздником.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Накануне праздника сотрудники отделения пропаганды Госавтоинспекции и воспитанники детского сада № 64 провели совместную акцию "Письмо водителю", сообщает ГИБДД Петрозаводска.

Дети поздравляли мам–водителей с праздником, вручали письма-рисунки с призывом соблюдать правила дорожного движения, дарили световозвращающие наклейки.

Инспектор по пропаганде ГИБДД призвала мам за рулем помнить не только о своей безопасности, но и о безопасности своих детей.