ФОТО: В Петрозаводске дети поздравили мам за рулем

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В преддверии Дня матери дошкольники и сотрудники ГИБДД поздравили мам с праздником.
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Накануне праздника сотрудники отделения пропаганды Госавтоинспекции и воспитанники детского сада № 64 провели совместную акцию "Письмо водителю", сообщает ГИБДД Петрозаводска.
Дети поздравляли мам–водителей с праздником, вручали письма-рисунки с призывом соблюдать правила дорожного движения, дарили световозвращающие наклейки.
Инспектор по пропаганде ГИБДД призвала мам за рулем помнить не только о своей безопасности, но и о безопасности своих детей.
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