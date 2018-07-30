Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
12:59, 30 Июля 2018

ФОТО: В Петрозаводске ищут пропавшего без вести мужчину

По теме

Следственный комитет начал проверку гибели рабочего в Сегеже
30.07.18 13:35
Мошенники обманули двух жительниц Карелии, пытавшихся купить квартиры в Санкт-Петербурге
30.07.18 12:11
На трассе в Карелии иномарка опрокинулась в кювет, есть пострадавшие
30.07.18 11:08
Все новости
Загрузка...

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести Александра Смирнова 1970 года рождения.

"23 июня 2018 года он ушел из дома по улице Станционной и до настоящего момента его местонахождение не известно", - сообщает МВД Карелии.


фото: МВД Карелии

Приметы Александра Смирнова: на вид 48 лет, высокого роста, среднего телосложения, волосы вьющиеся светло-русые.

Был одет в черную кепку, красную футболку, светло-коричневую куртку, синие джинсы, серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 88142-739240, 89535496978, 89814054144 или 02 (с мобильного - 102).

По теме

Следственный комитет начал проверку гибели рабочего в Сегеже
30.07.18 13:35
Мошенники обманули двух жительниц Карелии, пытавшихся купить квартиры в Санкт-Петербурге
30.07.18 12:11
На трассе в Карелии иномарка опрокинулась в кювет, есть пострадавшие
30.07.18 11:08
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

Аналитика

Сегодня 12:59
Тема недели
"Путь у нас один – массовый протест"
В Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»