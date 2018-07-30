ФОТО: В Петрозаводске ищут пропавшего без вести мужчину

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Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести Александра Смирнова 1970 года рождения.
"23 июня 2018 года он ушел из дома по улице Станционной и до настоящего момента его местонахождение не известно", - сообщает МВД Карелии.
Приметы Александра Смирнова: на вид 48 лет, высокого роста, среднего телосложения, волосы вьющиеся светло-русые.
Был одет в черную кепку, красную футболку, светло-коричневую куртку, синие джинсы, серые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 88142-739240, 89535496978, 89814054144 или 02 (с мобильного - 102).
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