ФОТО: В Петрозаводске ищут ребенка, который не вернулся из школы

В Петрозаводске полиция разыскивает 14-летнего Арсена Т., который не вернулся домой.

Как сообщили в региональном МВД, Арсен днем 7 февраля ушел из школы в районе Ключевой, а домой так и не вернулся.



фото: МВД по Карелии

"Может находиться в районе Октябрьского проспекта", - отмечают правоохранители.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону: 8 (981) 405-41-44, 8 (911) 423-33-83 или (814-2) 739-240.