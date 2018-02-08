ФОТО: В Петрозаводске ищут ребенка, который не вернулся из школы

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В Петрозаводске полиция разыскивает 14-летнего Арсена Т., который не вернулся домой.
Как сообщили в региональном МВД, Арсен днем 7 февраля ушел из школы в районе Ключевой, а домой так и не вернулся.
"Может находиться в районе Октябрьского проспекта", - отмечают правоохранители.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону: 8 (981) 405-41-44, 8 (911) 423-33-83 или (814-2) 739-240.
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