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Новости. Общество
15:47, 28 Июня 2018

ФОТО: В Петрозаводске новая разметка кусками отслаивается от асфальта

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Депутат Петросовета от КПРФ по Кукковке Галина Васильева прогулялась по своему району с неравнодушным горожанином и сфотографировала опасные территории.

В минувшую среду депутат Петросовета Галина Васильева прогулялась с неравнодушным горожанином Кириллом Прохоровым по Кукковке.

"За два часа неторопливой прогулки мы обсудили некоторые проблемы, волнующие очень многих петрозаводчан, - написала Васильева на своей странице в соцсети. - Что увидели? Тротуары чистые, трава скошена. Автомобили занимают всё, что можно занять, и даже некоторые тротуары, газоны. Увидели многолетние разрушения и беспорядок в небольшой части микрорайона по нашему маршруту, за которые неизвестно кто несет ответственность... С этими вопросами обращались к предыдущим мэрам и раньше, они даже выезжали со своей командой хозяйственников в наш район".

На фото депутат запечатлела небезопасные для здоровья взрослых и детей места: торчащую из земли арматуру, провода, куски железа.

Больше всего удивила Галину Васильеву новая разметка, которая почему-то кусками отслаивается от асфальта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-06-28 17:16:39
Да нормальная разметка, к колесам вроде не липнет :) ....
Не надо колупать и она не будет отколупываться... То же самое ступеньки :)
Гость
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