ФОТО: В Петрозаводске новая разметка кусками отслаивается от асфальта

Депутат Петросовета от КПРФ по Кукковке Галина Васильева прогулялась по своему району с неравнодушным горожанином и сфотографировала опасные территории.

В минувшую среду депутат Петросовета Галина Васильева прогулялась с неравнодушным горожанином Кириллом Прохоровым по Кукковке.

"За два часа неторопливой прогулки мы обсудили некоторые проблемы, волнующие очень многих петрозаводчан, - написала Васильева на своей странице в соцсети. - Что увидели? Тротуары чистые, трава скошена. Автомобили занимают всё, что можно занять, и даже некоторые тротуары, газоны. Увидели многолетние разрушения и беспорядок в небольшой части микрорайона по нашему маршруту, за которые неизвестно кто несет ответственность... С этими вопросами обращались к предыдущим мэрам и раньше, они даже выезжали со своей командой хозяйственников в наш район".

На фото депутат запечатлела небезопасные для здоровья взрослых и детей места: торчащую из земли арматуру, провода, куски железа.

Больше всего удивила Галину Васильеву новая разметка, которая почему-то кусками отслаивается от асфальта.