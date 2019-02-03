ФОТО: В Петрозаводске перевернулся автомобиль

Рядом с троллейбусным управлением карельской столицы в сугробе лежит автомобиль.

Авария произошла на ул. Московская вблизи корпуса троллейбусного управления Петрозаводска. На обочине в снегу лежит автомобиль. Снимки с места ЧП выложены в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Как поясняет автолюбитель в комментариях к фото, машина оказалась в сугробе после столкновения с другим транспортным средством.

"Белая "Нива" поворотник поздно показала (налево во двор), а этот снизу уже на обгон пошел. Развернуло от удара и на бок", - сообщил предполагаемый очевидец происшествия.