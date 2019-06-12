ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске в честь Дня России устроили мотопробег, танцы и шествие с флагом

Петрозаводск активно отмечает День России.

Фотограф "Столицы на Онего" запечатлел, как сегодня мотоциклисты клуба "Ночные волки. Карелия" устроили мотопробег с флагами до Соломенного, где состоялось мероприятии "Славься, Отечество".

А пока мотоциклисты мчались до Соломенного. Участники танцевально-спортивного клуба "Регтайм" и танцевального клуб "Ритм" приняли участие во всероссийском флешмобе "Русь танцевальная".

Танцоры выступили у фонтана напротив университета и в Губернаторском парке.

А в 15.00 молодежь устроила на набережной акцию "Горжусь Россией" и пронесла огромный флаг от Ротонды до памятника Петру I.

Смотрите фото и видео Николая Смирнова с празднования Дня России в Петрозаводске.

Напомним, что на этом праздник не закончился: вечером на площади Кирова всех ждет концерт.