ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске в честь Дня России устроили мотопробег, танцы и шествие с флагом
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Петрозаводск активно отмечает День России.
Фотограф "Столицы на Онего" запечатлел, как сегодня мотоциклисты клуба "Ночные волки. Карелия" устроили мотопробег с флагами до Соломенного, где состоялось мероприятии "Славься, Отечество".
А пока мотоциклисты мчались до Соломенного. Участники танцевально-спортивного клуба "Регтайм" и танцевального клуб "Ритм" приняли участие во всероссийском флешмобе "Русь танцевальная".
Танцоры выступили у фонтана напротив университета и в Губернаторском парке.
А в 15.00 молодежь устроила на набережной акцию "Горжусь Россией" и пронесла огромный флаг от Ротонды до памятника Петру I.
Смотрите фото и видео Николая Смирнова с празднования Дня России в Петрозаводске.
Напомним, что на этом праздник не закончился: вечером на площади Кирова всех ждет концерт.
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