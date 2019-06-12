Программа празднования Дня России в Петрозаводске

Сегодня, 12 июня, в честь Дня России в Петрозаводске пройдут патриотические, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

В 10.00 - республиканский фестиваль велоспорта, спортивный комплекс "Курган". В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей. Участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах: шоссе, трек, маунтинбайк.

С 11.00 до 19.00 - молодёжный флешмоб на Студенческом бульваре "День России"

В 12.00 - мотопробег. Мотоциклисты клуба "Ночные волки. Карелия" стартуют с флагами в Соломенное, где примут участие в мероприятии "Славься, Отечество".

С 12.00 до 14.00 - праздник, посвященный Дню России "Славься, Отечество!", Соломенное, ул. Труда.

С 13.00 до 13.15 - Всероссийский флэшмоб "Русь танцевальная", пл. Кирова, танцевально-спортивный клуб "Рэгтайм"

С 13.00 до 13.15 - Всероссийский флэшмоб "Русь танцевальная", Губернаторский парк, танцевальный клуб "Ритм".

С 15.00 до 17.00 - молодежная акция "Горжусь Россией", набережная Онежского озера. Участники акции пронесут огромный флаг от Ротонды до памятника Петру I.

С 17.00 до 19.00 – Праздничный концерт ко Дню России, пл. Кирова. Участники: Дария Гроссман (проект "Голос Перезагрузка, 7 сезон"), группа "Вирус" (г. Москва).