Подписаться
Новости. Общество
09:25, 12 Июня 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Программа празднования Дня России в Петрозаводске

Загрузка...

Сегодня, 12 июня, в честь Дня России в Петрозаводске пройдут патриотические, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

В 10.00 - республиканский фестиваль велоспорта, спортивный комплекс "Курган".  В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей. Участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах: шоссе, трек, маунтинбайк.

С 11.00 до 19.00 - молодёжный флешмоб на Студенческом бульваре "День России"

В 12.00 - мотопробег. Мотоциклисты клуба "Ночные волки. Карелия" стартуют с флагами в Соломенное, где примут участие в мероприятии "Славься, Отечество".

С 12.00 до 14.00 - праздник, посвященный Дню России "Славься, Отечество!", Соломенное, ул. Труда.

С 13.00 до 13.15 - Всероссийский флэшмоб "Русь танцевальная", пл. Кирова, танцевально-спортивный клуб "Рэгтайм"

С 13.00 до 13.15 - Всероссийский флэшмоб "Русь танцевальная", Губернаторский парк, танцевальный клуб "Ритм".

С 15.00 до 17.00 - молодежная акция "Горжусь Россией", набережная Онежского озера. Участники акции пронесут огромный флаг от Ротонды до памятника Петру I.

С 17.00 до 19.00 – Праздничный концерт ко Дню России, пл. Кирова. Участники: Дария Гроссман (проект "Голос Перезагрузка, 7 сезон"), группа "Вирус" (г. Москва).

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

Аналитика

11.06.2019 17:02
Обществоведение
Крысы в городе: что делать?
В Петрозаводске ученые, чиновники, представители надзорных органов и члены Общественной палаты обсудили, что делать с крысами, заполонившими город, и как численность кошек влияет на поголовье грызунов.
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
10.06.2019 11:20
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
Вся аналитика

Чтиво

11.06.2019 14:31
Личное мнение
Без эмоций
"Чайка" Антона Чехова оказалась слишком сложным вызовом для хореографа.
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 5
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»