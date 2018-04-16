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Новости. От читателей
15:23, 16 Апреля 2018

ФОТО: В Петрозаводске забыли убрать прорубь для крещенских купаний

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В Песках у кафе "Сказка" место, где проходили крещенские купания, так и осталось неубранным.

В минувшие выходные один из читателей "Столицы на Онего" побывал в кафе "Сказка" в микрорайоне Пески, где в ночь с 18 на 19 января проходили крещенские купания.

Петрозаводчанин запечатлел на фото, как сегодня выглядит место прошедших купаний.

"Ни настил, ни сами проруби не убраны, - написал автор фото, - рядом с купелями, вырытыми в песке на пляже, валяются тапки (видимо, кто-то потерял еще в январе) и свечи".

Фото с крещенских купаний смотрите здесь.

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Комментарии

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Orava
2018-04-16 15:54:55
скрепенько и так по расейски)))
однозначно
2018-04-16 15:40:41
это тапки Кости Иночкина
Американец
2018-04-16 15:33:34
ха-ха! какие новости! какие радости у либеральной общественности!

А вот Вася П. после уходя его магаза с Березовой аллеи, до сих пор не убрал территорию! вот это "да"
Гость
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