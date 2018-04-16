ФОТО: В Петрозаводске забыли убрать прорубь для крещенских купаний

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В Песках у кафе "Сказка" место, где проходили крещенские купания, так и осталось неубранным.
В минувшие выходные один из читателей "Столицы на Онего" побывал в кафе "Сказка" в микрорайоне Пески, где в ночь с 18 на 19 января проходили крещенские купания.
Петрозаводчанин запечатлел на фото, как сегодня выглядит место прошедших купаний.
"Ни настил, ни сами проруби не убраны, - написал автор фото, - рядом с купелями, вырытыми в песке на пляже, валяются тапки (видимо, кто-то потерял еще в январе) и свечи".
Фото с крещенских купаний смотрите здесь.
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