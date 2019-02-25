Петрозаводчане жалуются на переполненные помойки

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В Петрозаводске жители дома на улице Советской считают, что компания, отвечающая за уборку мусора в городе, не справляется.
В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который прислал фото переполненных мусорных баков рядом с домом №7 по луице Советская.
"Компания не справляется с вывозом мусора, - написал горожанин. - Каждую неделю сбой по вывозу мусора, каждые выходные контейнерная площадка переполнена мусором".
Напомним, ранее сообщалось о мини-свалках, которые образовались на улицах Краснофлотская-Кутузова и Мурманской.
"И так весь район! Кругом мусор и бегают крысы с кошку! И так постоянно! За что мы платим? Позор!" - возмущаются горожане.
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