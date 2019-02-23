ФОТО: Петрозаводск завален мусором

Жители города жалуются на свалки, которые образуются на контейнерных площадках.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" петрозаводчане делятся фото с заваленными мусором контейнерными площадками. Так, мини-свалки образовались на улицах Краснофлотская-Кутузова и Мурманской.

"И так весь район! Кругом мусор и бегают крысы с кошку! И так постоянно! За что мы платим? Позор!" - возмущаются горожане.