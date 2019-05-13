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Новости. Общество
11:27, 13 Мая 2019
фото: читатель "Столицы на Онего"

ФОТО: В поселке Карелии в аварийных бараках люди стянули болтами стены, чтобы дожить до расселения в 2025 году

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На невыносимые условия жизни в полуразрушенных аварийных бараках пожаловались жители поселка Лоухи.

В редакцию "Столицы на Онего" жильцы бараков в поселке Лоухи прислали письмо, в котором описали условия жизни в полуразрушенных аварийных домах, которые власти не торопятся расселять.

"Здравствуйте! Пишем о наболевшем. Мы жители поселка Лоухи Республики Карелия – территории, приравненной к Арктической зоне. У нас такая проблема. Наши бараки-времянки признаны аварийными и подлежат сносу. Барак №14 вошёл в программу в 5-й этап расселения, это в 2025 году, а другой барак №12 признан аварийным и подлежит сносу не вошёл в программу под расселения. Мы писали во все инстанции, но от них только одни отписки и никакой конкретики".

Отчаявшиеся жильцы пишут, что бараки настолько плохи, что могут развалиться в любой момент.

"Жители барака №12 уже стянули стяжками несущие стены, чтоб они не упали. Но стяжки уже расходятся, и крыша может рухнуть, а в бараке живут пенсионеры, семья с грудным ребенком, сердечники, люди с сахарным диабетом и инвалиды".

В бараке, по словам людей, постоянная сырость и плесень, а холод такой, что приходится спать в одежде.

"Наши бараки 1967 года постройки, они были для временного проживания рабочих, которые строили трассу, а потом заселили туда людей для постоянного проживания. За эти бараки мы еще вынуждены платить, как за хороший пентхаус. В бараках установлены электрообогреватели, поэтому нагорает электричества по 7000-8000 рублей в месяц - это только за свет, не считая платежей за воду, мусор и содержание жилья. Вода и туалет на улице - в бараке нет никаких удобств. У людей не хватает пенсий и зарплат, чтобы оплачивать все".

Опасаясь за жизнь детей, многие, как написали жильцы бараков, вынуждены брать кредиты, чтобы снимать жилье.

"Люди вынуждены скитаться по съемным квартирам и платить за аварийную квартиру и еще и за съемную. А зарплата у людей 15 тысяч рублей в месяц, а пенсии 10 тысяч рублей - и ничего не остаётся на жизнь. А так работает управляющая компания?. Санитарные нормы не выполнялись и не выполняются, они вообще ничего не выполняют из того, что они обязаны делать! С начала зимы ничего не чистится - ни туалеты, ни выгребная яма. В таких условиях проживают люди с детьми! Вся вонь и жижа с помойки и туалета плывет под дом прямо к порогу людям".

По признанию жильцов, они обращались в управляющую компанию за перерасчетом, но пришел отказ.

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Комментарии

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zanoza
2019-05-13 13:00:40
Нужно идти в суд! Другого выхода в данной ситуации нет. Ходатайствовать в суде чтобы была назначена судебная строительная экспертиза этих бараков на предмет возможности в них проживания в настоящий момент.
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