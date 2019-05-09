ФОТО: В районах Карелии чествуют ветеранов

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В районах Карелии ветеранов поддерживают родственники и жители поселков.
Как рассказывает жительница Олонецкого района, ветеранов в той же Тулоксе осталось мало. На самом деле всего один человек. В 20 км есть еще один ветеран – в селе Ильинское. Но он на праздник приехать не смог.
В Тулоксе живет Ахтиев Михаил Федорович. ему 91 год. На фронт ушел в 16 лет.
Родственники привезли ветерана на праздник самостоятельно.
"Дедушка был доволен вниманию. Воевал с 16 лет, служил на Северном флоте, есть награды. Они (ветераны) рады любому вниманию, они практически не выходят из дома. Он сказал: "Молодежь, пусть у вас все будет хорошо и все сбудется", - рассказали родственники.
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