ФОТО: В районах Карелии чествуют ветеранов

В районах Карелии ветеранов поддерживают родственники и жители поселков.

Как рассказывает жительница Олонецкого района, ветеранов в той же Тулоксе осталось мало. На самом деле всего один человек. В 20 км есть еще один ветеран – в селе Ильинское. Но он на праздник приехать не смог.

В Тулоксе живет Ахтиев Михаил Федорович. ему 91 год. На фронт ушел в 16 лет.

Родственники привезли ветерана на праздник самостоятельно.

"Дедушка был доволен вниманию. Воевал с 16 лет, служил на Северном флоте, есть награды. Они (ветераны) рады любому вниманию, они практически не выходят из дома. Он сказал: "Молодежь, пусть у вас все будет хорошо и все сбудется", - рассказали родственники.