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Новости. Общество
21:30, 08 Февраля 2018

ФОТО: В сеть попали интимные снимки известной американской актрисы (18+)

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Новую партию "клубнички" слили в Сеть хакеры.

В Сеть попала новая партия откровенных снимков американской актрисы Дженнифер Лоуренс ("Мой парень – псих", "Голодные игры" и др.), сообщает Ren.tv. Некоторые из них носят порнографических характер. Однако подлинность фотографий не установлена. Сама Лоуренс пока никак не прокомментировала инцидент.

Первые фото с голыми знаменитостями утекли в Сеть еще сентябре 2014 года. Позже были опубликованы еще несколько партий откровенных снимков таких звезд, как Дженнифер Лоуренс, Ким Кардашьян и Рианна.

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