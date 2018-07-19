ФОТО: В Сети обсуждают жену футболиста Артема Дзюбы

В Сети активно обсуждают жену 29-летнего футболиста Артема Дзюбы, пара вместе уже больше шести лет.

Как отмечает Lady, к футболистам российской сборной после их запоминающегося выступления на ЧМ-2018 сейчас приковано повышенное внимание. Прессу и публику волнуют не только профессиональные достижения спортсменов, но и подробности их личной жизни. Так, в Сети активно обсуждают жену 29-летнего Артема Дзюбы.

Интерес подогревается тем, что девушка ведет довольно замкнутый образ жизни и не посещает светские мероприятия.

Поклонники таланта футболиста пришли в восторг от естественной красоты и стройности роковой брюнетки. "Кристина — просто принцесса из восточной сказки. Тема, береги ее!", "Храни вас и вашу семью Бог!", "Красивая пара! Счастья", — пишут интернет-пользователи в комментариях к немногочисленным фото Кристины, размещенным в фан-сообществах.

По данным СМИ, пара вместе уже более шести лет, влюбленные воспитывают двоих сыновей.