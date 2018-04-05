ФОТО: В суде Петрозаводска выстроилась очередь – все хотят услышать приговор Дмитриеву

Сегодня в городском суде Петрозаводска огласят приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву, которого обвинили в педофилии.

Как сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда, заседание по делу известного историка состоится сегодня в 15.00 в закрытом режиме.

Приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву огласит судья Марина Носова.

Корреспондент "Столицы на Онего" сообщает, народ выстроился в очередь, чтобы пройти в суд и услышать приговор, приехали и журналисты "НТВ."

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.