ФОТО: В Суоярви детям на День защиты детей подарили игровой городок

В Карелии появилась еще одна детская площадка по программе "Комфортная городская среда".

О торжественном открытии новой детской площадки в Суоярви сообщил на своей странице в "Вконтакте" глава администрации Суоярвского района Олег Болгов. Городок открыли в День защиты детей на улице Октябрьской. Проект реализован в рамках программы по благоустройству городской среды.

"Это отличный пример взаимодействия органов власти и населения. Хочу выразить слова благодарности всем гражданам, принявшим участие в данной инициативе и отдельно руководителю ТОСа "Октябрьский" Д. Семенову", - написал Болгов в "ВК".