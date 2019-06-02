ФОТО: В Суоярви детям на День защиты детей подарили игровой городок

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В Карелии появилась еще одна детская площадка по программе "Комфортная городская среда".
О торжественном открытии новой детской площадки в Суоярви сообщил на своей странице в "Вконтакте" глава администрации Суоярвского района Олег Болгов. Городок открыли в День защиты детей на улице Октябрьской. Проект реализован в рамках программы по благоустройству городской среды.
"Это отличный пример взаимодействия органов власти и населения. Хочу выразить слова благодарности всем гражданам, принявшим участие в данной инициативе и отдельно руководителю ТОСа "Октябрьский" Д. Семенову", - написал Болгов в "ВК".
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