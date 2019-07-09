ФОТО: Вандалы разгромили остановки в центре Петрозаводска

Ориентировочный ущерб составил более 50 тысяч рублей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Два павильона ожидания общественного транспорта на пр. Ленина подверглись атаке вандалов: неизвестные повредили стеклянные стенки остановочных пунктов. Ориентировочный ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 50 тысяч рублей.

Администрация города намерена обратиться в УМВД РК по Петрозаводску с просьбой о содействии в поиске виновных и привлечении их к установленной законом ответственности.