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Новости. Общество
15:29, 09 Июля 2019
фото: Сайт администрации Петрозаводска

ФОТО: Вандалы разгромили остановки в центре Петрозаводска

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Ориентировочный ущерб составил более 50 тысяч рублей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Два павильона ожидания общественного транспорта на пр. Ленина подверглись атаке вандалов: неизвестные повредили стеклянные стенки остановочных пунктов. Ориентировочный ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 50 тысяч рублей.

Администрация города намерена обратиться в УМВД РК по Петрозаводску с просьбой о содействии в поиске виновных и привлечении их к установленной законом ответственности.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-07-09 16:45:06
Силу-то куда девать в пьяном угаре? Наши люди спортивные, даже чугунную остановку разнесут с удовольствием.
елпидифор
2019-07-09 16:23:59
Редкий случай, когда согласен с киром.
Кальтер
2019-07-09 15:56:47
пр.Ленина весь камерами обвешан, тем более на гостинице точно должны быть камеры. Было бы желание, найти было бы не проблема.
кир
2019-07-09 15:51:32
Наши люди под наркотой, а мы опять в ПАСЕ полезли. Поэтому расстрелы снова приостановлены, пока сами себя не уничтожим. :)
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